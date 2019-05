15 Jugendliche in Reichenbach konfirmiert

REICHENBACH.Es war ein festlicher Gottesdienst, ansprechend, modern, lebendig, bei dem gestern in der evangelischen Kirche in Reichenbach 15 Jugendliche aus Reichenbach, Elmshausen und Lautern konfirmiert wurden. Im Beisein ihrer Familien wurden die jungen Christen eingesegnet, erhielten ihre Konfirmationsurkunden und nahmen am Abendmahl teil. Instrumental-Musik und Gesang umrahmten den Gottesdienst, der mit Pfarrer Jan Scheunemann gefeiert wurde.

Die Konfirmanden sind: Niklas Collin Agné, Marie Arnold, Sarina Eßinger, Thomas Kiewitz, Natalie Krauß, Niklas Krauß, Mara Lampert, Mia Langer, Laurin David Mink, Nico Joachim Müller, Bastian Röder, Sophie Roß, Cara Schaber, Emma Schaber und Sebastian Vock. thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 27.05.2019