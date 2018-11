150 Mal Blut gespendet

Das DRK Lautertal hat bei seinen Blutspendeterminen in diesem Jahr insgesamt 333 Blutspenden abgeliefert, was im Vergleich zum Jahr 2016 ein Minus von 50 Spenden bedeute.

Deutlich geringer ist die Zahl der Erstspender, die sich gegenüber 2016 um 16 auf 13 verringerte,

Blutspendetermine im nächsten Jahr sind für den 17. Januar in der Heidenberghalle, Gadernheim, am 4. April in der Lautertalhalle, Elmshausen, am 1. August in der Heidenberghalle und am 17.10.2019 in der Lautertalhalle, jeweils von 16.30 bis 20 Uhr, vorgesehen. koe