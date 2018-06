Anzeige

Lautertal.Das Haushaltsjahr 2017 wird die Gemeinde Lautertal mit einem Überschuss von rund 180 000 Euro abschließen. Das berichtete Bürgermeister Andreas Heun im Finanzausschuss der Gemeindevertretung. Damit würde das geplante Ergebnis um rund 30 000 Euro übertroffen werden.

In den Zahlen sei bereits eine Nachzahlung an die Evangelische Kirche enthalten, die für den Betrieb der Kindergärten im Jahr 2016 angefordert wurde. Außerdem sei eine Rückstellung in Höhe von 250 000 Euro eingeplant, um die nachträgliche Entrichtung der Umsatzsteuer auf die Gebühren für den Parkplatz am Felsenmeer in Reichenbach zu finanzieren, so Heun.

Ob diese Summe reiche, sei aber noch nicht klar. Derzeit prüfe die Gemeinde mit einem Steuerberater, wie die Steuernachzahlungen im Haushalt berücksichtigt werden. Das Land Hessen habe verlangt, die Summe komplett für 2017 zu buchen. Die Steuern seien aber eigentlich in den Jahren seit 2005 nach und nach angefallen.