19-Jähriger schwer verletzt

Auf der B 47 zwischen Gadernheim und Kolmbach ist es am Sonntag gegen 13 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und Motorrad gekommen. Nach Erkenntnissen der Polizei fuhr eine 85-jährige Frau aus Bensheim mit ihrem Pkw aus Richtung Kolmbach in Richtung Gadernheim. Ein 19 Jahre alter Fahrer eines Motorrads aus Büttelborn befuhr die B 47 in Richtung Kolmbach.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache kollidierten beide Fahrzeuge im Kurvenbereich miteinander. Der Motorradfahrer kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und flog über die dortige Leitplanke. Das Motorrad blieb nach etwa 100 Metern auf der Fahrbahn liegen, wie es vom Polizeipräsidium Südhessen heißt.

Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht.

Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße 47 etwa eine Stunde voll gesperrt. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Sonntag, 07.04.2019