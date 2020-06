1980 wurde die Grillhütte am Hohenstein eingeweiht

Reichenbach.Vor 40 Jahre weihte der Verschönerungsverein Reichenbach (VVR) die im Herbst 1979 am Hang des Hohensteins erbaute Grillhütte mit einem Fest ein. Wie der BA damals schrieb, konnte selbst der frische Ostwind die Gäste nicht von einem Besuch abhalten. Die Grillmannschaft um Friedel und Waltraud Dörrschuck hatte am Schwenkgrill alle Hände voll zu tun, um der Nachfrage nach Steaks und Bratwürsten nachzukommen.

Der Grillplatz erfreute sich sofort großer Beliebtheit. So buchten in der Folgezeit unter anderen Klassen vom Alten Kurfürstlichen Gymnasium in Bensheim die Hütte für Feiern unter freiem Himmel. koe/Bild: koe

