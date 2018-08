1996 fiel der Startschuss

Erstmals vom Kerweverein organisiert wurde die „Reischebesche Kerb“ im Jahr 1996. Auch aus rechtlichen Gründen wurde damit dem größten Dorffest ein sicherer Rahmen gegeben und die Zuständigkeiten klar geregelt. Der Verein hatte sich wenige Monate vor der Kerb gegründet und den damaligen Polizeidienstanwärter Lars Krichbaum zum Vorsitzenden gewählt.

Krichbaum fungierte dann auch als Kerweparre, unterstützt von dem „Maurer-Azubi“ Markus Schneider. Beide gaben in einem erstmals veröffentlichten Informationsblatt über die Kerb Fußball und natürlich die Reichenbacher Kerb als ihre wichtigsten Hobbys an.

Eröffnet wurde das Fest am Freitag mit einer Disco-Party mit der Gruppe Triple-X in der Turnhalle des TSV. Samstags gab es dann erstmals einen historischen Bauernmarkt auf dem Marktplatz, auf dem „historisches Einkaufstreiben an den Marktständen“ nachgestellt wurde.

Die Programmfülle und Vielfalt war beachtlich. So gab es einen Frühschoppen mit Folkloremusik der Musikschule Heidelberg, jeder konnte seine Geschicklichkeit beim Papierherstellen beweisen, und am Pranger wurde eine Gerichtsverhandlung gezeigt, in der der Angeklagte zur Verbüßung seiner Strafe angekettet wurde.

Wahrsagerin und Waschweiber

Es gab ein Puppentheater für Kinder und Erwachsene, einen Schwertkampf mit der Geikeltruppe aus Worms, und die „original Lautertaler Wahrsagerin“ las prominenten Einheimischen aus der Hand ihre Zukunft vor. Schließlich wuschen die Waschweiber dreckige Lautertaler Wäsche am Marktplatzbrunnen aus.

Der folgende Bieranstich fand traditionell beim Lamperts Kall statt. Vor dem Freibieranstich wurde von der Kerwejugend an der Traube der Kerwekranz hochgezogen und sollte dort so lange hängenbleiben, „bis er von selbst auseinanderfällt“ – wenn er nicht vorher von den Elmshäusern geklaut wurde. Der Geflügelzuchtverein lud zu seinem beliebten Odenwälder Abend in den Höllacker ein.

Am Sonntag früh gab es dann einen Frühschoppen des Verschwisterungsvereins Apeg mit der Sunshine-Band, ebenfalls in der Traube. Die Feuerwehr öffnete ihre Tore, zeigte ihre Fahrzeuge und die der Betriebsfeuerwehr der Firma Merck und der Bensheimer Brandschützer. Dazu spielte die Hauskapelle.

Höhepunkt der Reischebesche Kerb war auch damals schon der Umzug durch das Dorf. Darin wurde für die örtlichen Vereine und Organisationen geworben und die herausragenden Ereignisse des vergangenen Jahres auf die Schippe genommen. Gelaufen oder gefahren wurde vom Falltorweg aus ins Eck, über die Balkhäuser Straße zurück, am Marktplatz vorbei ins Oberdorf und von dort aus über die Binn bis zum Schulhof, wo sich der Zug auflöste.

Auf dem Kerweplatz im Brandauer Klinger gab es die Kerweredd zu hören. Dort boten auch allerlei Schausteller ihre Waren feil und animierten zu Runden mit der Reitschule und zum Schaukeln. Abends lud die SSV zum Kerwetanz mit Gerhard Pfeifer ins Vereinsheim am Felsenmeer ein.

Am Kerwemontag öffnete die Feuerwehr wieder ihre Tore, der SSV bot einen Frühschoppen mit Musik an, und die Gaststätten luden zum Kerwemenü ein. Gut besuchter Abschluss war ein Konzert mit Rocking Ocean im Höllacker. Dort ging bereits um 17 Uhr „die Post ab“, wie der Kerweverein ankündigte. he

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.08.2018