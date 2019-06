35 Jahre an der Spitze der Feuerwehr

Lautern.Zu seinem Geburtstag hatte sich Eduard Schellhaas (BILD: Feuerwehr)einen Urlaub gegönnt, aber an diesem Wochenende wird er in seinem Heimatort Lautern nachgefeiert.

Eduard Schellhaas war über Jahrzehnte in der Feuerwehr Lautern an führender Stelle tätig. Von 1971 bis 1973 war er stellvertretender Wehrführer und bis 1972 in der noch eigenständigen Gemeinde Lautern stellvertretender

...