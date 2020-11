36 Päckchen bis Heiligabend

Gadernheim.Das hätten Iris Hiemer und Tanja Bluhm nicht gedacht, als sie dem Vorstand des Gadernheimer Landfrauenvereins den Vorschlag einer Wichtel-Aktion machten. „Ob wir überhaupt die 24 voll bekommen?“, war eher die Frage, die sich die beiden stellten. Umso erfreuter waren sie dann, als immer mehr Anmeldungen eintrudelten. Am Ende nahmen 36 Wichtel teil. Ein voller Erfolg.

Bekannt gegeben wurde die Aktion über die WhatsApp-Gruppe der Landfrauen, sowie über den E-Mail Verteiler und den Aushang am alten Rathaus in Gadernheim. Zur Freude aller funktionierte auch die Mundpropaganda und es sind nun auch einige dabei, die mit Handy und E-Mail nichts am Hut haben.

Bis Ende November hatten die Wichtel Zeit, ein kleines Geschenk bei den beiden Organisatorinen abzugeben. In erster Linie sollte dies etwas Selbstgemachtes sein. Ein Glas Marmelade, ein paar gestrickte Socken oder Ähnliches. Für die, die handwerklich nicht ganz so begabt sind, durfte es aber auch etwas Gekauftes sein. Hier sollte der Wert von zehn Euro jedoch nicht überschritten werden.

Das Los entscheidet

Nach und nach kamen die Geschenke an. Anfang November wurden den Wichteln schon Nummern (also Tage im Advent) zugelost. Wie auch bei der Verteilung der Geschenke auf die Tage im Advent, entschied dabei immer das Los. Die beiden Los-Feen Moritz und Sebastian hatten ihre Freude daran und sie halfen tatkräftig bei der Arbeit in der Wichtel-Annahmezentrale mit.

Noch vor dem 1. Advent wurden die Geschenke dann an die Wichtel verteilt. Jeder bekam ein Päckchen mit dem Datum im Advent, wann er es auspacken darf. Die Freude in den Gesichtern an der jeweiligen Haustür war groß. Vom 1. bis 12. Dezember wird täglich ein Wichtel sein Päckchen auspacken und ab dem 13. bis zum 24. Dezember werden es täglich zwei Wichtel sein, die sich über eine Kleinigkeit freuen.

Auch Jugendgruppen sind dabei

Ein Bild des Geschenks, gerne auch mit Wichtel, wird dann auf Wunsch auch in der WhatsApp Gruppe veröffentlicht, so dass täglich Kontakt besteht und die Adventszeit auch ohne persönlichen Kontakt nicht allzu einsam wird.

Gleich am Anfang der Wichtel-Aktion war klar, dass auch die Kindergruppe „Turbobienen“ und die Jugendgruppe „DATZ“ sich beteiligen und mitwichteln. Es kam die Idee auf, dass hier noch Weihnachtskarten gebastelt werden.

Diese Idee wurde von Ronja Herrmann und Kim Krichbaum (DATZ) sowie von Sophie Siegle, Annelie Delp, Marit Bersch und Jill Krichbaum (Turbobienen) wunderschön umgesetzt. Es sind bezaubernde 36 Karten entstanden über die sich die Wichtel sehr freuen werden, freuen sich die Landfrauen. red

