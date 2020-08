40 Prozent weniger Wasser aus den Quellen

Lautertal.Die anhaltende Trockenheit der vergangenen Wochen, wie auch in den Jahren zuvor, führt erneut im Lautertal zu einer Knappheit der Wasserreserven. Auch die Trinkwasserversorgung wird somit immer schwieriger. Je trockener die Böden und heißer die Luft, desto höher ist der Wasserverbrauch.

Die CDU-Fraktion hatte deshalb schon länger einen Besuch im Rathaus in Reichenbach vor, der nun auch verwirklicht wurde. In freundlicher Runde wurden die Christdemokraten zunächst von einem Angestellten der Bauverwaltung im Rathaus, begrüßt und vorab schon einmal über den aktuellen Stand der Wasserversorgung informiert.

Bürgermeister Andreas Heun vervollständigte etwas später die Runde und teilte zunächst mit, dass zum jetzigen Standpunkt noch keine Notstände bei der Wasserversorgung im Lautertal bestehen, dass die Lage jedoch bedenklich sei und auch deshalb ein Appell im Namen der Gemeinde über die Internetplattformen wie auch über die Presse veröffentlicht wurde. Ziel sei es, eindringlich die Bevölkerung zu bitten, sparsam mit dem kostbaren Gut Wasser umzugehen. Autowaschen, Rasensprengung, sowie das Befüllen von privaten Pools und Schwimmbädern sollte man tunlichst unterlassen. Generell ließen die Quellschüttungen im Lautertal im Vergleich zum Frühjahr um etwa 40 Prozent nach.

Noch im unkritischen Bereich

Die Gemeinde Lautertal wird hauptsächlich über natürliche Quellen mit Trinkwasser versorgt. Durch den viel zu geringen Niederschlag wird es immer schwieriger mit den vier Brunnen in der Gemeinde einen Ausgleich zu erzielen. Die Brunnen, aus denen tiefes Wasser gefördert wird, können den Bedarf nicht mehr ausgleichen.

Die einzelnen Fördermengen der Tiefbrunnen sehen derzeit wie folgt aus. Lautern, B 47: etwa 1000 Quadratmeter pro Monat; Elmshausen, Fischergasse: etwa 1300 Quadratmeter; Reichenbach, am Sportplatz: rund 4500 Quadratmeter; Beedenkirchen, Am Stotz: etwa 4500 Quadratmeter.

Im Gesamten sind die Pegelstände gesunken, aber noch im unkritischen Bereich. Der Anschluss Elmshausens sowie der Tiefzonen Reichenbachs an die Riedgruppe Ost zeigen ein klares Bild. Ohne diese Entlastung stünde Lautertal heute sehr viel schlechter da in Bezug auf die Wasserversorgung. Somit konnte man nicht nur Notstände verhindern, sondern ebenfalls die Förderungen aus den Tiefbrunnen durch den Anschluss an die Riedgruppe Ost reduzieren. Dieser Anschluss wurde damals vonseiten der CDU-Fraktion gefordert und begrüßt, andere Fraktionen waren zurückhaltender.

Es sei und bleibe ein emotionales Thema für viele, doch zeige sich auch, dass ohne diese Entscheidungen, die hier konkret getroffen wurden, Lautertal ein massives Problem mit der Wasserversorgung hätte, sind die Vertreter der CDU überzeugt.

Die CDU-Fraktion bedankte sich für das informative Gespräch und schließt sich dem Appell an, dass in Zeiten von Hitze und Trockenheit mit Sinn und Verstand unnötigen Wasserverbrauch reduziert oder einstellt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 26.08.2020