44 Jahre in ein und demselben Betrieb

Reichenbach.44 Jahre hat Alfred Mohr bei Destag Natursteinwerke gearbeitet. Nun wurde er in den wohlverdienten Ruhestand entlassen.

Mohr fing 1975 nach seiner Lehre als Maler bei der Destag an. Dort hatte er schnell seinen Platz in der Versandabteilung gefunden. In den 90-er Jahren war er dann für die Sägerei verantwortlich.

Danach wechselte er wieder in die Versandabteilung und organisierte dort bis heute die Be- und Entladung der Lastwagen. Prokurist Markus Mayer würdigte die Leistung von Alfred Mohr in einer Dankesrede. red/Bild: Destag

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 07.11.2019