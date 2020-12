5000 Euro für die Dorfverschönerung in Reichenbach

Reichenbach.Da freuten sich die Vorsitzende des Verschönerungsvereins Reichenbach (VVR), Simone Meister und Vereinsrechner Albrecht Kaffenberger. Karl Hannewald überreichte ihnen eine Spende über 5000 Euro für die Dorfverschönerung. Hannewald tritt seit Jahren immer wieder als Mäzen für Vereine auf.

Aber nicht nur in Reichenbach, auch überregional unterstützt er mit seiner Hannewald-Stiftung soziale Projekte, darunter der Hospiz-Verein Bergstraße, die Bensheimer Tafel sowie Aktionen von Kirchen weltweit.

Unter anderem fördert die Stiftung ein Schulprojekt der Bensheimer Pfarrei St. Laurentius in Calil / Indien. Ferner erhält das Projekt Casa do Menor in Brasilien über das katholische Pfarramt St. Peter und Paul in Dieburg Zuwendungen. Damit werden Werkstätten für Straßenkinder errichtet, um ihnen eine berufliche Ausbildung zu ermöglichen. koe/ Bild: Krichbaum

