53 Singstunden im vergangenen Jahr

Gadernheim.Bei ihrer Jahreshauptversammlung blickten die Mitglieder des Gesangvereins Harmonie Gadernheim auf das Vereinsjahr zurück. „Ich danke allen, die bei unseren Veranstaltungen mitgewirkt haben“, sagte Vorsitzender Werner Fritscher.

Im Sommer steht ein Ausflug an

Was genau im vergangenen Jahr unternommen wurde, davon berichtete Schriftführerin Elisabeth Machleid. Zu 53 Singstunden trafen sich die Chormitglieder, wurde ausgerechnet. Auftritte hatte der Chor im Frühling und zur Adventszeit im Seniorenheim Haus Elisabeth. Gesungen wurde auch bei kirchlichen Veranstaltungen wie am Karfreitag und in der Adventszeit.

Einen weiteren Auftritt hatte der Chor zur Feierstunde zum 400-jährigen Bestehen des Rathauses im Ort. Gerne erinnern sich die Gadernheimer Chormitglieder an den Liedernachmittag mit befreundeten Sänger, der in der Gadernheimer Heidenberghalle abgehalten wurde. Zum Singen trafen sich die Chormitglieder auch, wenn Geburtstage, Hochzeiten oder Trauerfeiern anstanden. Zum Jahresabschluss gab es eine Feier.

Nach dem Kassenbericht, den Helmut Schwarz vorgetragen hatte, standen die Planungen für dieses Jahr an. Auf dem Programm stehen eine Wanderung und ein Tagesausflug. Der Ausflug soll im Sommer stattfinden, ein Ziel wurde aber noch nicht festgelegt. jhs

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.02.2020