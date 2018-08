60 000 Euro für das Feuerwehrhaus

Lautertal.Die SPD-Fraktion in der Lautertaler Gemeindevertretung hat sich vor den geplanten abschließenden Beratungen zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Schannenbach ein Bild von den aktuellen Gegebenheiten gemacht.

Wehrführer Harald Lannert und sein Stellvertreter Andreas Benker hatten sich die Zeit für eine Führung und die Beantwortung von Fragen genommen. Auch Bürgermeister Andreas Heun schloss sich der Besichtigung an.

Seit 20 Jahren in Planung

Lannert unterstrich dabei, dass eine seit 20 Jahren ins Auge gefasste Planung jetzt endlich zu einem für alle Beteiligten guten Ende gebracht werden sollte. Dabei seien durch den unermüdlichen Einsatz von Feuerwehrleuten in ihrer Freizeit schon einige Dinge abgearbeitet werden.

Lannert rechnet auf der Kostenseite auch nicht mit „Überraschungen“, da die Hauptarbeiten, wie zum Beispiel die Trockenlegung und das Decken des Daches, bereits erledigt sind.

Nun geht es in erster Linie um den Innenausbau, der unter Berücksichtigung eines Zuschusses letztlich noch mit 60 000 Euro für die Gemeinde zu Buche schlagen soll. So sollten nicht vorhandene Toiletten und ein fehlendes Handwaschbecken nach dem Abschluss der Baumaßnahmen der Vergangenheit angehören.

Ursprünglich war vor Jahren mit Kosten von über 400 000 Euro geplant worden. Durch den Verzicht auf einen Anbau und die Anschaffung eines kleineren Löschfahrzeuges soll dies reduziert werden. Über die von der Feuerwehr vorgeschlagene Variante soll am 21. August im Dorfgemeinschaftshaus in einer Sitzung des Bauausschusses beraten und abschließend entschieden werden. Die Ortsbesichtigung bestärkte die SPD-Fraktion in ihrer Auffassung, sich für die von der Feuerwehr ins Spiel gebrachte Variante einzusetzen, schreiben die Sozialdemokraten in einer Pressemitteilung. red

