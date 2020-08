85 neue Schulkinder an der MPS

An der Mittelpunktschule (MPS) in Gadernheim sieht der Start für die neuen Erst- und Fünftklässler ebenfalls ungewöhnlich aus. Ihr großer Tag an der Schule gestaltet sich aufgrund der durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen anders als in den Jahren zuvor und üblich. Gerade deswegen liege es der Schule besonders am Herzen, die „Neuen“ an der MPS gut willkommen zu heißen, so der kommissarische Schulleiter Felix Hartkorn.

„In den ersten und fünften Klassen werden in diesem Jahr insgesamt 85 Jungen und Mädchen eingeschult. Die Einschulungsfeiern finden am Dienstag, 18. August, nicht wie gewohnt in einer großen gemeinsamen Feier statt. Jede Klasse wird in einer eigenen kleinen Feier in einer festgelegten zeitlichen Taktung an unserer Sporthalle empfangen“, informierte die Schulleitung.

Das Programm der Einschulungsfeiern wurde in diesem Jahr modifiziert: Die Schulanfänger werden beispielsweise von einer Märchenerzählerin auf ihren neuen Lebensabschnitt eingestimmt und von Marion Mühlmeier, der Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Lautertal, begrüßt.

Für die Wiederaufnahme des Unterrichts am Montag gilt die Maßgabe „Schulstart im Regelbetrieb – aber mit Schutzmaßnahmen“. So hat die MPS in Absprache mit dem Kollegium, dem Schulelternbeirat und der Schülervertretung auf Grundlage des Hygieneplans 5.0 des Hessischen Kultusministeriums ein umfassendes Hygienekonzept entwickelt, welches für alle Personen, die sich auf dem Schulgelände und im Schulgebäude der MPS aufhalten – und auch für den Zeitraum der Einschulungsfeiern – gilt.

Die Mittelpunktschule und deren Lehrkräfte wünscht allen „neuen“ und „alten“ Schülern der Schule trotz der derzeit geltenden Einschränkungen einen guten Schulstart sowie ein erfolgreiches neues Schuljahr und freut sich darauf, sie in der nächsten Woche an der MPS begrüßen zu können. cf

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.08.2020