Anzeige

Gadernheim.Süßes zum Sattessen – Mehlspeisen aus der Alpenregion sind Thema bei einem Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße in Gadernheim. Es geht um Spezialitäten, die ein gutes Essen abrunden oder auch zum Nachmittags-Kaffee passen.

In dem Lehrgang lernen die Teilnehmer die Geheimnisse wohlgeformter Knödel und hauchdünner Strudel kennen und machen Palatschinken, Mohnnudeln und Germknödel.

Der Kurs läuft am Donnerstag, 15. März, in der Zeit von 18 bis 21.45 Uhr in der Küche der Mittelpunktschule Gadernheim. Anmeldeschluss ist am 10. März. red