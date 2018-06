Anzeige

Reichenbach.Um „Muslime, was sie glauben und wie wir ihnen begegnen können“ geht es bei „Mann trifft sich“ heute (Mittwoch) im Haus der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Reichenbach. Das Programm beginnt um 19.30 Uhr.

„In der säkularen Gesellschaft wird Religion als Privatsache angesehen und mancherorts belächelt. Andererseits erlebt Religion weltweit einen Aufschwung, der über Zuwanderer auch nach Deutschland kommt.

Glaube ist für viele Migranten identitäts- und sinnstiftend. Christentum und Islam verbindet vieles, etwa der Glaube an den einen Gott sowie Jesus als Messias. Andererseits gibt es auch Trennendes, was immer wieder zu Missverständnissen führt“, schreiben die Organisatoren in ihrer Einladung.