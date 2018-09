Über die Lange Irr und den Alten Trog

Elmshausen.Die Wanderabteilung des TSV Elmshausen traf sich bei sonnigen Wetter zu einer Tour bei Elmshausen. Auf Einladung einer Wanderin ging es gemeinsam zum ersten Etappenziel, wo die Gruppe bereits mit erfrischenden Getränken und Snacks erwartet wurde.

Glückwünsche zu einem runden Geburtstag folgten, und bei guter Stimmung verweilten die Wanderer noch gemeinsam. Dann wurde über die Hochstädter Straße und die Lange Irr hinauf bis zum Selterwasserhäuschen gewandert. Wegen der hohen Temperaturen waren einige kleine Stopps im Schatten nötig um neue Kräfte zu sammeln.

Nächste Tour am Sonntag

Die Wanderung führte weiter auf dem Höhenweg am Gedenkpark des Friedensmals von Hochstädten vorbei und durch Wald und Wiesen. So gelangten die Wanderer über den Alten Trog an die Walkmühle, wo bei der Elmshäuser Nachkerb eingekehrt wurde. Mit dem Bus geht es zur nächsten Wanderung an diesem Sonntag, 9. September, nach Abenheim. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 06.09.2018