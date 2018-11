Übungsaufgaben für Steinmetze aus Italien

Reichenbach.Die bei einem Vortrag über die Steinbearbeitung im Lautertal gezeigten, in Felsbergsteine gehauenen gleichseitigen Dreiecke sind Übungsaufgaben. Heidi Adam hatte in ihrem Referat über die Arbeiten informiert.

Der frühere Leiter des Felsenmeer-Informationszentrums Günther Dekker und Felsenmeer-Führer Peter Hubrich hatten die Erklärung parat: Um 1930 sollten am Felsberg italienische Steinhauer ihre Fähigkeiten in Sachen Steinbearbeitung erlernen und dazu möglichst gleichförmige Dreiecke in das Gestein hauen.

Hans Seeger aus Beedenkirchen, der selbst in der Branche tätig war, erinnert sich, dass die fünf Männer etwa eine Woche lang im Felsberg gearbeitet hätten. Die Dreieck-Arbeiten seien für trigonometrische Punkte in Italien oder der Südschweiz benötigt worden. koe/Bild: koe

