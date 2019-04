Ab Montag für die Ferienspiele anmelden

Lautertal.Zum 47. Mal gibt es in Lautertal die Ferienspiele. Jugendpfleger Peter Schuster hat mit den Vereinen das Programm zusammengestellt, das in den Schulen und im Rathaus erhältlich ist. Anmeldungen sind ab Montag, 29. April,. möglich. Die Ortsdurchfahrt von Elmshausen wird während der Sommerferien wieder gesperrt sein. Deshalb starten alle Busfahrten an der Haltestelle Heckenwiesenweg in Richtung Reichenbach.

Montag, 1. Juli: Von 8 bis 18.30 Uhr dauert der Ausflug der Jugendpflege in den Freizeitpark Tripsdrill. Über 100 Attraktionen für jede Altersgruppe werden geboten. Unter anderem gibt es ein Wildparadies einer begehbaren Flugvoliere für Adler und Geier. (ab sechs Jahre)

Dienstag, 2. Juli: Mit der Firma Geo-Fun haben die Teilnehmer in der Zeit von 9.30 bis 12 Uhr auf dem SSV-Sportplatz in Reichenbach Gelegenheit, Bubble-Ball-Spaß ausgiebig kennenzulernen. Mit riesigen Airbags, die rundherum abfedern, kann man nach Herzenslust bouncen, bumpen, Überschläge und sonst allerlei Quatsch machen und sich im Bubble-Fußball messen. (ab sechs Jahre)

Mittwoch, 3. Juli: Die Firma Geo-Fun nimmt die Ferienspieler von 9.30 bis 12 Uhr beim Fun-Geocaching mit modernster Technik mit auf eine Schatzsuche. Ein Tour-Guide erklärt die GPS-Geräte und alles, was damit zu tun hat, damit die versteckten Schätze auf der Route gefunden werden. Im Team werden die Kinder Aufgaben lösen. Abmarsch ist am Parkplatz auf der Kuralpe. (ab sechs Jahre)

Donnerstag, 4. Juli: Von 8.45 bis 12.30 Uhr läuft die „Schatzsuche nach den Geheimnissen der 13 Steine“ mit den Felsenmeerdrachen 13 Steine bergen ein Geheimnis: 13 Orte im Felsenmeer müssen ausgehend vom Informationszentrum gefunden und 13 Hinweise entdeckt werden. Kobold Kieselbarts Fotorallye führt zu dem Platz, an dem der Schatz verborgen ist. (sieben bis zwölf Jahre)

Donnerstag, 4. Juli: Die Vogelschutzgruppe Reichenbach lädt von 14 bis 17.30 Uhr zu einer Wanderung Natur Pur ein. An Stationen müssen Aufgaben gelöst werden, die spielerisch die heimische Natur näher bringen. Am Vogelschutzlehrgehölz gibt es eine Rast. (ab sechs Jahre)

Freitag, 5. Juli: Im Bus geht es zur Töpferwerkstatt von Berit Hartwig nach Erlenbach, wo zahlreiche kleine Kunstwerke entstehen können. Zudem wird der Bergtierpark besucht. Die Fahrt dauert von 9 bis 14.45 Uhr. (ab sechs Jahre)

Montag 8. bis Freitag, 12. Juli: Beim Zeltlager mit dem Odenwälder Kleinkunstverein Doguggschde am Dorfgemeinschaftshaus in Schannenbach geht es um das „Überleben in der Wildnis“. Alle weiteren Informationen gibt es auf einem Elternabend am Dienstag, 18. Juni, ab 19.30 Uhr im Rathaus in Reichenbach. (sechs bis zwölf Jahre)

Montag, 15. Juli: Handarbeiten an fünf Stationen bietet der Spinnkreis des Verschönerungsvereins Reichenbach in der Lautertalhalle in Elmshausen an. Die Kinder lernen in der Zeit von 10 bis 14 Uhr Grundkenntnisse in Nähen, Häkeln, Trockenfilzen, Basteln mit Papier und dem Gestalten mit Perlen. (sechs bis zehn Jahre)

Dienstag, 16. Juli: Mit Frank Jakob sammeln die Teilnehmer von 10 bis 14 Uhr erste Klettererfahrungen auf dem natürlichen Kletterfelsen Hohenstein. Auf leichten und mittelschweren Routen erklimmen sie den Gipfel in 16 Metern Höhe und lassen sich abseilen. Frank Jakob ist Sportklettertrainer beim Deutschen Alpenverein, Hochseilgarten-Sicherheitstrainer und Ausbilder für Industriekletterer. (acht bis zwölf Jahre)

Mittwoch, 17. Juli: „Brot mit allen Sinnen“ heißt das Angebot des Verschönerungsvereins Reichenbach mit Anja Metzger in der Zeit von 10 bis 14 Uhr. Die Kinder erfahren viel über die Teigherstellung, stellen Brot, Rosinenbrötchen und Streuselküchlein her. Der Kurs ist nicht geeignet bei Gluten- oder Laktose-Intoleranz. (sechs bis zehn Jahre)

Mittwoch, 17. Juli und Donnerstag, 18. Juli: Die Jugendpflege unternimmt eine Kanutour auf der Fränkischen Saale über rund 30 Kilometer von Hammelburg nach Gemünden am Main. Die Fahrt führt durch Wiesenauen und Auenwälder, vorbei an idyllischen Ortschaften, mächtigen Burgen und Schlössern. Abfahrt ist mittwochs um 7 Uhr, die Rückkehr donnerstags gegen 19 Uhr. (ab 13 Jahren)

Freitag, 19. Juli: An der Lautertalhalle in Elmshausen gibt es Inlineskating-Sicherheitstrainings. Von 9 bis 11 Uhr sind Kinder mit wenig Erfahrung eingeladen, um 11 Uhr startet ein zweistündiger Kurs für Fortgeschrittene. Kursleiter ist Frank Jakob von der Inline-Schule Odenwald. Theorie und Praxis des sicheren Inlineskatens werden vermittelt. Zudem gibt es praktische Tipps, wie Hindernisse wie Treppen und Bürgersteige überwunden werden können. (ab sechs Jahre)

Freitag, 19. Juli: Eine Turnrallye bietet Ursula Helfrich vom TSV Reichenbach von 14 bis 17 Uhr an. In der TSV-Turnhalle in Reichenbach gibt es Rallyespiele mit Geräten, einen Geschicklichkeitsparcours und eine Einführung ins Turnen. (sechs bis 14 Jahre)

Montag, 22. Juli: Von 8 bis 18 Uhr fährt die Jugendpflege in den Holiday-Park nach Haßloch ist für jede Altersgruppe etwas dabei. Begleiter stellt der SPD-Ortsbezirk Reichenbach. (ab sechs Jahre)

Dienstag, 23. Juli: In Teams gibt es einen spannenden Wettkampf beim Fun-Biathlon mit der Firma Geo-Fun. Von 9.30 bis 12 Uhr geht es an der Lautertalhalle in Elmshausen um Punkte sowohl beim Schießen als auch beim Pedalo-Fahren. (ab acht Jahren)

Mittwoch, 24. Juli: Frank Jakob bietet StandUp-Paddling auf dem Bruchsee in Heppenheim an. Beim Stehpaddeln steht man aufrecht auf einem Surfbrett und bewegt sich mittels Stechpaddel vorwärts. Teilnehmer müssen ein Schwimmabzeichen besitzen. Es gibt zwei Termine: 12 bis 14 Uhr und 14 bis 16 Uhr. (ab zehn Jahren)

Freitag, 26. Juli: Von 9 bis 12 Uhr gibt es am Feuerwehrhaus in Elmshausen Spaß und Action bei der Jugendfeuerwehr Lautertal. Sie bietet einen Einblick in ihre Arbeit, Spiele und eine kurze Brandschutzaufklärung. (ab zehn Jahren)

Freitag, 26. Juli: Der SSV Reichenbach richtet sein Turnier Kegeln und Grillen in der Zeit von 16 bis 18.30 Uhr aus. Es gibt einen Wettkampf auf der Kegelbahn in zwei Gruppen, anschließend wird gegrillt. (ab acht Jahren)

Montag, 5. August: Von 13 bis 16 Uhr gibt es einen Fußballnachmittag mit der Sportgemeinschaft auf dem Sportplatz in Lautern. Geboten werden Spiele rund um den Fußball. (ab sechs Jahren)

Donnerstag, 8. August bis Samstag, 10. August: Bei der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Reichenbach gibt es jeweils von 10 bis 13.30 Uhr Pfadfindertreffen. Es wird ein Hochbeet gebaut mit Pflanzen für Mensch und Tier. Weiter gilt es, herausfinden, was Gott sich bei allem gedacht hat und wie die Menschen mit der Erde umgehen sollen. Zudem werden die Kinder in der Natur nach essbaren Pflanzen schauen und Zubereitungsmöglichkeiten testen. (sechs bis zehn Jahre) tm

