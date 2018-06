Anzeige

Elmshausen. Ab dem kommenden Montag, 25. Juni, ist die Bundesstraße 47 in Elmshausen für den Verkehr wieder gesperrt. Im Lauf der Sommerferien soll die Fahrbahn auf dem bereits jetzt als Baustelle eingerichteten Abschnitt zwischen dem Rathaus und dem Radlettplatz saniert werden. Es handelt sich um eine von insgesamt drei Sperrungen in den Sommerferien. Grund ist, dass in dieser Zeit der Schulbusverkehr entfällt und auch die Zahl der Pendler sinkt. Da auch der Nahverkehr die Strecke nicht nutzen kann, käme es sonst zu größeren Schwierigkeiten. An den anderen Abschnitten der insgesamt 1,3 Kilometer langen Baustelle ist eine halbseitige Sperrung ausreichend. Weil der Streckenabschnitt im Kern von Elmshausen aber sehr eng ist, muss aus Sicherheitsgründen zur Erneuerung von Gehwegen und Fahrbahn der Verkehr aus der Baustelle herausgehalten werden. tm