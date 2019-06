Ab morgen Festprogramm

Von morgen (Freitag) bis Pfingstsonntag, 9. Juni, feiert der TSV Gadernheim sein 125-jähriges Bestehen. Die Feierlichkeiten beginnen morgen um 19 Uhr mit dem Festkommers in der Turnhalle der Mittelpunktschule.

Das Programm am Samstag, 8. Juni, beginnt um 12 Uhr mit einem Hobbykicker-Turnier auf dem Sportplatz. Weiter geht es ab 18 Uhr mit der Live-Band „Die zwei Schweinfurter“.

Am Sonntag, 9. Juni, ist ein „Familientag“. Er beginnt mit einem Gottesdienst in der Turnhalle um 10.30 Uhr. Zum Frühschoppen wird der singende Landwirt Gerhard Pfeifer aus Raidelbach für Stimmung sorgen, weitere Gastauftritte sind vorgesehen. Sportlich wird es ab 12.30 Uhr. Auf dem Sportplatz sind Stationen und eine Hüpfburg aufgebaut.

Für die Verpflegung der Besucher ist gesorgt. In der Heidenberghalle können die Gäste an allen Tagen einen Blick in die Vereinsgeschichte des TSV Gadernheim werfen. jhs

