Abschied vom Schnee im Odenwald

Reichenbach.Zwischen den in den vergangenen Tagen vorherrschenden Grautönen am Himmel hat es auch immer einmal Sonnenstrahlen und blaue Flecken am Himmel gegeben – wie auf unserem Bild zu sehen ist, das am Hohenstein bei Reichenbach entstanden ist.

Bis zum Wochenende geht es aber auch dem letzten Schnee wieder an den Kragen, denn es sind auch im Odenwald Temperaturen von bis zu zehn Grad möglich – plus, nicht minus. Auch nachts soll es dann frostfrei bleiben. koe/Bild: koe

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 06.02.2019