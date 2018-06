Anzeige

Am Sonntag, 8. Juli wird um 10 Uhr vor der Gadernheimer Kirche mit Pfarrer Reinald Engelbrecht gefeiert. Am 15. Juli findet der Gottesdienst um 10 Uhr im Rahmen der Lauterner Kerb in der Festhalle Lautern statt.

Am Sonntag, 22. Juli veranstaltet die Landeskirchliche Gemeinschaft um 10.30 Uhr den Sommergottesdienst in der Friedhofstraße in Reichenbach. Am Sonntag, 29. Juli laden Pfarrer Scheunemann und Team zum „Unter den Linden-Gottesdienst“ im Beedenkirchener Pfarrhof ein.

Abschluss bei den Vogelschützern

Pfarrerin Marion Mühlmeier freut sich über zahlreiche Besucher am 5. August um 10 Uhr vor der Gadernheimer Kirche. Als Abschluss feiert am 12. August Pfarrer Jan Scheunemann mit dem Männergesangverein Reichenbach und dem Posaunenchor einen Waldgottesdienst bei den Vogelschützern in Reichenbach. red

