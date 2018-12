Adam Kadel gestorben

Reichenbach.Mehr als 64 Jahre lang war Adam Kadel (BILD: pege) Mitglied der Sänger- und Sportgemeinschaft (SSV) Reichenbach. Jetzt verstarb er im Alter von 86 Jahren.

Kadel wurde 1932 in Reichenbach im Rödchen geboren. Er wurde hier getauft und ging hier zur Schule. Zu seinen Klassenkameraden zählten unter anderen der spätere Pfarrer Valentin Kaffenberger, Willi Heil, Wilhelm Emich und Karl Burk.

Am Ostermontag 1946 konfirmierte ihn Pfarrer Wintermann. Kadel machte eine Schneiderlehre und war mit Margit verheiratet. Mit ihr hat er einen Sohn.

Früh zog es ihn zu den Fußballern der SSV. Obwohl er selbst nicht kickte, nahm er schon an der Gründungsversammlung der Fußballabteilung am 11. April 1954 teil. Kadel unterstützte den neuen Vorstand mit Wilhelm Lang als Vorsitzendem, Helmut Lang als Stellvertreter, Ernst Keller als Schriftführer und Georg Gehbauer als Rechner.

Beim ersten Spiel der SSV am Pfingstsonntag 1954 bei der SG Riedrode war er ebenso dabei wie bei den meisten Heimspielen der Rot-Weißen in den folgenden 64 Jahren. Besonders freute ihn, dass aus dem früheren Dauergast in der C-Klasse in den vergangenen Jahren eine Spitzenmannschaft in der A-Klasse Bergstraße geworden war.

Für seine langjährige Mitgliedschaft wurde Adam Kadel schon im Jahr 1979 als Gründungsmitglied sowie 1994 für 40-jährige, 2004 für 50-jährige und 2014 für 60-jährige Mitgliedschaft geehrt. Ins Vereinslokal kam er gerne zu den Kegelabenden seiner Freizeitgruppe, an denen er seine sportlichen Fähigkeiten in diesem Bereich bis ins hohe Alter bewies. he

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 15.12.2018