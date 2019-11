Reichenbach.Das Jahresprogramm beim Frauenfrühstück der evangelischen Kirchengemeinde und der Landeskirchlichen Gemeinschaft Reichenbach endet am heutigen Mittwoch, 27. November, mit einem Advents-Café im Gemeinschaftshaus. Beginn ist um 15 Uhr.

Zu Gast ist Doris Schulte, Jahrgang 1956, geboren und aufgewachsen in Kanada, verheiratet, zwei Söhne und fünf Enkel. Sie lebt seit 1985 im Westerwald und arbeitet beim Missions- und Bildungswerk Neues Leben als Evangelistin und Referentin. Außerdem ist sie Buchautorin und bei Bibel-TV zu sehen. Ihr Thema ist: „Advent, Advent, die Stimmung klemmt“. Viele Wochen vor Weihnachten fangen die Vorbereitungen an. Plötzlich macht eine Welt, die verstrickt ist in Kriege, Streit, Ungerechtigkeit und vielerlei andere Nöte, den Versuch, das ganze Leben auf Frieden umzuprogrammieren.

In einer Ankündigung der Organisatoren heißt es weiter: „Die Erwartungen an das Leben werden sehr hoch geschraubt. Dabei sehnen sich die Menschen nach einer Liebe, die über den 24. Dezember hinaus geht. Aber wie sieht diese Liebe aus, wie kann man sie bekommen und weitergeben?“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.11.2019