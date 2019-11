Adventliche Besinnung in ganz Lautertal

Lautertal.Das Lautertaler Kirchspiel hat für dieses Jahr gemeindeübergreifend einen Lebendigen Adventskalender ins Leben gerufen. Beteiligt sind die Kirchengemeinden Gadernheim, Beedenkirchen, Reichenbach sowie die Landeskirchliche Gemeinschaft.

An fast allen Werktagen vom 1. Dezember bis Heiligabend laden Gastgeber täglich um 18 Uhr dazu ein, miteinander besinnlich auf Weihnachten zuzugehen. Die einzelnen Kalendertürchen oder -fenster beinhalten jeweils eine adventliche Besinnung. Im Programm sind unter anderem Gedichte und Geschichten, weihnachtliche Lieder werden gesungen und ein Adventssegen wird ausgesprochen. Dieser Teil dauert etwa 20 Minuten.

Anschließend kann bei Tee, Glühwein, Saft, Wasser und weihnachtlichem Gebäck – ganz nach dem Ermessen der Gastgeber – noch ein kürzerer oder längerer Plausch angeschlossen werden.

Zu den abendlichen Veranstaltungen sollten ein Trinkgefäß und eine Taschenlampe mitgebracht werden.

An den Adventssonntagen und am Heiligabend laden die einzelnen Gemeinden zu ihren jeweiligen Veranstaltungen rund um Kirchen und Gemeindehäuser ein.

Folgende Termine und Gastgeber enthält der Lebendige Adventskalender:

Sonntag, 1. Dezember: Gottesdienste in Gadernheim um 10 und 16 Uhr sowie um 11 Uhr in Reichenbach. In Beedenkirchen gibt es um 16 und 19 Uhr Struwwemussig.

Montag, 2. Dezember: Haus Elisabeth in Gadernheim.

Dienstag, 3. Dezember: Familie Gehrisch, Gadernheim.

Mittwoch, 4. Dezember: Evangelischer Kindergarten Beedenkirchen.

Donnerstag, 5. Dezember: Verschönerungsverein Reichenbach, Altes Rathaus.

Samstag, 7. Dezember: Familie Hellwig, Gadernheim.

Sonntag, 8. Dezember: Gottesdienst in Beedenkirchen um 9.30 Uhr und in Reichenbach um 11 Uhr.

Montag, 9. Dezember: Blumenladen Sabine Meyer, Reichenbach.

Dienstag, 10. Dezember: Landeskirchliche Gemeinschaft Reichenbach.

Mittwoch, 11. Dezember: Familie Adam, Lautern.

Donnerstag, 12. Dezember: Familie Schaarschmidt, Reichenbach.

Freitag, 13. Dezember: Iris Hiemer und Tanja Bluhm, Gadernheim.

Samstag, 14. Dezember: Kirchenvorstand Beedenkirchen, Pfarrscheuer.

Sonntag, 15. Dezember: Gottesdienst um 9.30 Uhr in Reichenbach, musikalischer Gottesdienst um 16 Uhr in Gadernheim.

Montag, 16. Dezember: Familie Steinmann, Reichenbach.

Dienstag, 17. Dezember: Familie Elbert, Gadernheim.

Mittwoch, 18. Dezember: Familie Hechler und Ilse Pfeifer, Gadernheim.

Donnerstag, 19. Dezember: Familie Peter, Wurzelbach.

Freitag, 20. Dezember: Familie Schellhaas, Beedenkirchen.

Samstag, 21. Dezember: Familie Bergoint, Beedenkirchen.

Sonntag, 22. Dezember: Gottesdienste in Elmshausen (8.30 Uhr), Lautern (9.45 Uhr), Reichenbach, Beedenkirchen (jeweils 11 Uhr).

Dienstag, 24. Dezember: Krippenspiele und Gottesdienste in allen Kirche

