Adventsschmuck am Marktplatz in Reichenbach

Reichenbach.Der traditionelle Weihnachtsschmuck am Reichenbacher Marktplatz musste in diesem Jahr ein wenig umziehen, da der Pariser Brunnen demnächst einem rustikaleren Modell weichen soll. Helmut Fassinger hat daher die bisher genutzten Befestigungen dem neuen Standort an der Verschwisterungslinde angepasst. Jetzt ist alles aufgebaut, und die Adventszeit kann kommen.

Auch die Pflanzkübel am Rathaus wurden mit weihnachtlicher Dekoration bestückt. So soll den Menschen etwas Vertrautes geboten werden, das sie in dieser schwierigen Zeit positiv denken und die Hoffnung nicht verlieren lässt, wie Simone Meister, die Vorsitzende des Reichenbacher Verschönerungsvereins, sagte. Eine offizielle Einweihung der Adventsdekoration wird es nicht geben. koe/Bild: koe

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 28.11.2020