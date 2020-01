Aerobic-Damen trafen sich zur Feier

Reichenbach.Zu einer Feier haben sich jüngst Aerobic-Damen des TSV Reichnbach in der Vereinsgaststätte getroffen. Übungsleiterin Claudia Laut dankte allen für die Teilnahme im gesamten Jahr und für die tolle Vorführung an ihrem 50. Geburtstag. Es habe 2019 Höhen und Tiefen gegeben, doch die Aerobic-Damen seien nicht nur eine Sportgruppe, es gebe auch gute Freundschaften, die sie sehr schätze.

Die Damen haben natürlich Pläne für 2020 und treffen sich am 9. Januar nach einem Winterspaziergang um 19.30 bei der Übungsleiterin zu einem Neujahrsumtrunk. Die erste Trainingsstunde ist am Donnerstag, 16. Januar, um 20.30 Uhr in der TSV- Halle. red/Bild: TSV Reichenbach

