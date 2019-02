Akkordeonklänge für den Spinnkreis

Reichenbach.Der Spinnkreis des Verschönerungsvereins Reichenbach (VVR) ist gerngesehener Gast im Seniorenheim Sonnenhügel in Hoxhohl. Der Verein fährt jährlich mehrmals dorthin, um die Senioren mit Spinnliedern und Volksliedern zu unterhalten und die Spinnräder schnurren zu lassen.

Da wieder ein Besuch ansteht, üben die Spinnkreismitglieder schon eifrig die Lieder. Die ehemalige Leiterin des Spinnkreises, Irene Gorka, die in früheren Jahren den Gesang der Gruppe mit ihrer Ziehharmonika begleitete, steht allerdings nicht mehr dafür bereit, so dass die Sänger ohne Begleitmusik auskommen mussten.

Nun hat der Ehrenvorsitzende des VVR, Albrecht Kaffenberger, den Alleinunterhalter Hans Seibt aus Ober-Beerbach dafür gewinnen können, die Gruppe musikalisch zu begleiten. Dafür braucht Seibt nicht seine Profi-Musikanlage, mit der er sonst auftritt. Hier genügt das Akkordeon, auf dem er seine Finger tanzen lässt.

Die Sänger sind erfreut über die neue musikalische Begleitung und hoffen, dass Hans Seibt auch in Zukunft an den Zusammenkünften des Spinnkreises jeweils am Donnerstagabend im alten Rathaus in Reichenbach dabei ist. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.02.2019