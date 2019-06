Aktive Senioren gehen getrennte Wege

Reichenbach/Lautern.Die Gruppe Aktive Senioren Reichenbach/Lautern hat sich aufgelöst. Der 1997 gegründete Zusammenschluss Sie veranstaltete 97 Treffen, an denen 4060 Besucher teilnahmen, also knapp 42 im Schnitt. Der Kassenbestand von rund 250 Euro wurde an die Gemeinde Lautertal überwiesen mit der Bitte, diesen für die örtliche Seniorenarbeit zu verwenden.

Ins Leben gerufen wurde die Interessengemeinschaft im Juni 1997 vom Reichenbacher Ortsbeirat im Gasthaus Zur Traube. Gemeinsam mit einigen Vereinen wurde ein „vielseitiger Veranstaltungskalender für aktive Reichenbacher ab 55 Jahre“ erstellt, wie der BA damals zu berichten wusste. Die „Jung-Senioren wollten aber mehr als nur Kaffee trinken“ und planten „interessante Vorträge zu Gesundheits- oder politischen Themen“.

Voller Veranstaltungskalender

Der erste Veranstaltungskalender sah eine Information zum Thema „Was bringt uns der Euro?“ in der TSV-Turnhalle vor. Dann ging es zum Winzerfest nach Bensheim und zum Training „Fit bis ins hohe Alter“ in die Heidenberghalle nach Gadernheim. Hans-Ulrich Karalus berichtete im Evangelischen Gemeindehaus über die Entwicklung in Ostpreußen und mit dem Odenwaldklub Reichenbach wurde durch den Felsbergwald gewandert. Als Verantwortliche für die Einzeltermine bestimmte die Gruppe Peter Kaffenberger, Jürgen Kaltwasser, Margarete Sauer, Heinz Eichhorn und Philipp Degenhardt.

In der Folgezeit ließ der Foto-Amateur-Club (FAC) „alte Häuser wieder auferstehen“, Frauenchor und Aktive Senioren erhielten „viel Applaus im Feuerwehrgerätehaus“, in der Seniorentagesstätte wurden „Weihnachtsgestecke gebastelt“ und die Arbeiterwohlfahrt (Awo) informierte über die Pflegeversicherung. Im Januar 1998 wurde das erste Halbjahr analysiert und der Lauterner Ortsbeirat trat der Gruppe bei, die künftig von Irmgard Nossmann, Heidi Kinzel, Philipp Degenhardt, Karl Schneider und Heinz Eichhorn geleitet wurde.

Mit dem Schwung der Anfangszeit wurden 1998 gleich 13 Treffen durchgeführt, zu denen 485 Besucher kamen. Renner waren all die Jahre über Arztvorträge, bei denen sich die Besucher über alle erdenklichen Gesundheitsrisiken informieren ließen.

Danach gab es reichlich Kaffee und Kuchen, manchmal auch Torten. Sehr beliebt war das gemeinsame Singen von Heimatliedern. So drängten sich 1999 mehr als 50 Besucher in die Gaststube des Grünen Baums.

2007, als die Gruppe zehnjähriges Bestehen feierte, war die Seniorenwelt noch in Ordnung. Doch danach flachte das Interesse ab. Nicht nur, weil mit den Ausflugsfahrten der Gemeinde und den Veranstaltungen des Seniorenbeirats die Konkurrenz größer wurde.

Letzte Veranstaltung 2013

Immer mehr wurden die Senioren jetzt selbst aktiv, fuhren nicht mehr in der großen Gruppe, sondern mit ihren Familien oder Freunden die Reiseziele an. Und Informationen und Vorträge wurden im Internet umfassend angeboten, ohne dass die Interessenten das Haus verlassen mussten.

So wurde schon 2009 das „Jahresprogramm drastisch reduziert“, wie damals in dieser Zeitung zu lesen war. Nach einem kurzzeitigen Aufflackern 2012 im Jahr des 1000-jährigen Bestehens Reichenbachs fand im Jahr 2013 mit einem Besuch in der Eleonoren-Klinik in Winterkasten die letzte Veranstaltung der Aktiven Senioren statt. Insgesamt 97 Treffen hatte die Gruppe organisiert. he

