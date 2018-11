Einen Sitz in der Gemeindevertretung hatte Albrecht Kaffenberger nicht im Sinn, als er sich bei der Kommunalwahl 2016 auf der Liste der SPD Lautertal aufstellen ließ. Kaffenberger, Schornsteinfegermeister im Ruhestand, ist aber im Tal so bekannt wie der vielzitierte bunte Hund.

Und so kam es, dass die Lautertaler Bürger den agilen 76-jährigen Reichenbacher von Platz 28 bis auf 12 nach vorne wählten. Die SPD verfügt aktuell über zwei Sitze im Gemeindevorstand und neun Sitze in der Gemeindevertretung. Da der Obermeister der Schornsteinfegerinnung von den Bürgern gewählt wurde, ist es für ihn jetzt auch eine Selbstverständlichkeit, dieses Mandat anzunehmen.

Die Nachbesetzung war erforderlich geworden, weil Beate Dechnig ihr Mandat aus familiären Gründen niedergelegt hatte. Wer ihren Posten als Fraktionsvorsitzende übernimmt, ist noch nicht klar.

Albrecht Kaffenberger ist ein politisches Urgestein. In der Zeit von 1977 bis 1981 und noch einmal von 1985 bis 1993 war er Ortsvorsteher in seinem Geburtsort Reichenbach und gehörte parallel dazu auch der Lautertaler Gemeindevertretung an. Zudem war er jahrelang Vorsitzender des Verschönerungsvereins Reichenbach und des Seniorenbeirats der Gemeinde Lautertal. Kaffenberger war Feuerwehrmann und im Vorstand der SPD eine feste Größe.

Inzwischen ist der seit 1965 mit Ehefrau Margarethe verheiratete Ehrenvorsitzende des Verschönerungsvereins fünffacher Großvater, aber deshalb beileibe nicht weniger aktiv. red/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.11.2018