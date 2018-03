Anzeige

Reichenbach.Alfred Hogen wird seine politischen Ämter nicht niederlegen. Der Gemeindevertreter der Lautertaler Bürgerliste sagte, er sehe keinen Konflikt mit seiner Arbeit im Felsenmeer-Informationszentrum. Hogen berichtete, er sei auf diese Doppelfunktion angesprochen worden, weil es dazu offenbar eine Debatte in der Bürgerschaft gebe.

Er habe daraufhin am 4. Dezember die Kommunalaufsicht angeschrieben mit der Bitte um eine Stellungnahme. Von dort habe er aber noch keine Antwort bekommen. Er sehe keinen Interessenkonflikt und damit auch keinen Grund, seine Ämter als Gemeindevertreter und Ortsvorsteher von Reichenbach aufzugeben.

In der Tat muss die Gemeinde darauf achten, dass die Mitglieder der Gemeindevertretung nicht gleichzeitig Mitarbeiter der Verwaltung sind. Grund ist die Kontrollfunktion des Parlaments. In erster Linie wird ein Interessenkonflikt aber bei den hauptamtlichen und den verbeamteten Mitgliedern der Verwaltung gesehen. In der Vergangenheit haben bereits mehrfach Mitarbeiter der Verwaltung der Gemeindevertretung angehört. tm/Bild: Funck