Alle Teams hielten die Klasse

Reichenbach.Bei der Abteilungsversammlung der Tischtennisspieler des TSV Reichenbach ist Werner Bitsch ohne Gegenstimme als Abteilungsleiter bestätigt worden. Als sein Stellvertreter wurde Karl-Heinz Scharschmidt ebenfalls ohne Gegenstimme gewählt, da der seitherige Stellvertreter Hans Blaudszun nicht kandidierte. Jugendleiter blieb Timo Renkel ohne Gegenstimme.

Werner Bitsch gab einen kurzen Rückblick auf die Tischtennissaison 2018/19. Alle vier Mannschaften schafften den Klassenerhalt, dabei stellte die Erste Mannschaft in der starken Bezirksklasse diesen erst am letzten Spieltag sicher, mit einem 9:6- Sieg gegen den TSV Auerbach.

Viele Ausfälle

Die Zweite Mannschaft wurde nach einer guten Vorrunde, in der Rückrunde durch den Ausfall von zwei Leistungsträgern sehr geschwächt. Durch den Einsatz aller Ersatzspieler aus dritter und vierter Mannschaft wurde auch hier der Klassenerhalt erreicht. Die dritte Mannschaft hatte ebenfalls mit gesundheitlichen Ausfällen zu kämpfen, schaffte aber dennoch den Klassenerhalt, da die Spieler aus der vierten Mannschaft immer bereit waren auszuhelfen. Dadurch war auch die vierte Mannschaft selbst geschwächt, allerdings halfen die jugendlichen Ersatzspieler trotz ihrer eigenen Verbandsrunde aus.

Im Jugendbereich um Jugendleiter Renkel und die Betreuer Tobias Götz und Mirko Jährling wurde ebenfalls gute Arbeit geleistet, was auch der Spielbetrieb zeigt. Die Jugend belegt in der Kreisliga Bergstraße den vierten Tabellenplatz. Auch die neue Schülermannschaft wusste zu überzeugen. In den Schüler-B-Klassen wurden erstmals in der Vorrunde zwei Klassen gebildet, in der Gruppe 2 belegten die Schüler überraschend nach dieser Vorrunde den ersten Tabellenplatz. In der Rückrunde spielten dann die drei besten Mannschaften aus Gruppe 1 und Gruppe 2 ihren Meister aus, auch hier überzeugte die Mannschaft und belegte den dritten Platz.

Im Rahmen der Versammlung ehrte zweite Vorsitzende Carmen Maus-Gebauer sieben fleißige Tischtennisspieler. Dies waren für 400 Spiele Tobias Küfner, 600 Spiele Bernd Naujoks, 650 Spiele Wolfgang Kraus, je 800 Spiele Bernd Mink und Karl-Heinz Scharschmidt sowie für je 850 Spiele Robert Essinger und Werner Bitsch. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 26.04.2019