Alte Herren beim Almabtrieb

Reichenbach.Die Fußballer der Reichenbacher Altherren-Spielgemeinschaft unternahmen die Fahrt nach Tannheim in Österreich. Nach einer entspannten Anreise startete die erste Wanderroute direkt über die Bergbahn zur Neunerköpfle-Bergstation.

Bei Kaiser-Wetter ging die mittelschwere, drei stündige Tour über den Saalfelder Höhenweg, mit Besteigung der Schochenspitze auf rund 2000 Metern Höhe zur 1929 erbauten und auf 1810 Metern gelegenen Landsberger Hütte. Die Einkehr gab den junggebliebenen Alt-Fußballern Kraft für den Abstieg zum Vilsalpsee.

Der nächste Tag wurde mit einer moderaten Wanderung begonnen. Im Mittelpunkt stand jedoch der Almabtrieb in Tannheim. Nahezu 700 Kühe und Jungtiere kehrten bunt geschmückt von den insgesamt sechs Tannheimer Almen in ihre Ställe zurück. Damit zählt der Almabtrieb zu den prächtigsten in der Region. Auf ihrem dreitägigen Abstieg überwinden die Tiere bis zu 1000 Höhenmeter. Und sind dabei hochkonzentriert, um sich nicht zu verletzen.

Blasmusik im Festzelt

Die Fußballer erfuhren einiges zu der Tradition des Almabtriebes erfahren. Unter anderem werden nur Herden ohne Ausfall eines Tieres mit einem Kranz geschmückt. Bei der Hälfte der Herden gab es allerdings in diesem Jahr Verluste – teils durch Absturz, aber auch durch einen Wolf der ein Jungtier gerissen haben soll.

Nach dem beeindruckenden Erlebnis ging es in ein großes Festzelt, wo das herrliche Wetter bei bester Blaskapellenmusik genossen werden konnte.

Obwohl Vieh und Mensch sicher alle Steigungen und Abgründe überstanden hatten, gab es am Abend noch einen Badeunfall eines Mitgliedes der Wandergruppe beim Aussteigen aus der Dusche mit schmerzhaften Folgen. Mit der festen Absicht, im kommenden Jahr rutschfeste Duschwannen-Aufkleber mitzunehmen, wurde für das nächste Jahr bereits wieder der Besuch des Ereignisses geplant. red

