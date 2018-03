Am Weltgebetstag Surinam kennenlernen

Anzeige

Surinam im Nordosten Südamerikas ist mit seinen 540 000 Einwohnern ein wahrer Schmelztiegel. Im 17. Jahrhundert brachten zunächst die Briten, dann die Niederländer Surinam unter ihre Herrschaft. Nach dem Ende der Sklaverei 1873 warben die Niederländer Arbeiter an. Auf den Plantagen der Kolonialherren fanden sich muslimische Gemeinschaften aus Java, Hindus, afrikanische Einwanderer, Chinesen und Juden. Ihre Nachkommen stellen heute mit den Maroons und den Kreolen die größten Bevölkerungsgruppen.

Bedrohtes Paradies

Diese Vielfalt findet sich auch im Gottesdienst zum Weltgebetstag. Frauen aus unterschiedlichsten Ethnien erzählen aus ihrem Alltag. In Surinam ist heute fast die Hälfte der Bevölkerung christlich. Neben der römisch-katholischen Kirche spielt vor allem die Herrenhuter Brüdergemeinde eine bedeutende Rolle. Dem 1975 unabhängig gewordenen Land fehlt es heute in Politik und Gesellschaft an Ideen für Alternativen.

Rund 90 Prozent der Fläche Surinams bestehen aus Regenwald. Die Wirtschaft ist abhängig vom Export von Gold, Öl und Bauxit. Der Rohstoffabbau, die Zerstörung von Sandstränden und Tierreservaten durch exzessiven Tourismus verwandelt das einstige Paradies und ihre Einwohner: Das über Jahrhunderte gewachsene, harmonische Zusammenleben ist gefährdet.

In den Familien nimmt die Gewalt gegenüber Frauen und Kindern zu. Oft brechen schwangere Teenager die Schule ab. Frauen prostituieren sich aus finanzieller Not, weil sie in der wirtschaftlichen Abhängigkeit ihrer Väter, Brüder und Männer leben müssen. Deshalb kämpfen Frauen und junge Mädchen um die wirtschaftliche, soziale und persönliche Gleichstellung.

„Gottes Schöpfung ist sehr gut!“ Dieses Bibelwort haben die Frauen aus Surinam als Motto für den Weltgebetstag gewählt und erklären: „Wir alle sind Teil der Schöpfung im Rhythmus von Tag und Nacht, Ruhe und Arbeit, Licht und Dunkel, von Geben und Nehmen und mit einer speziellen Aufgabe, nämlich diese Schöpfung auch zu pflegen und zu erhalten.“

Im Anschluss an den Gottesdienst in Lindenfels sind alle Besucher zum gemütlichen Beisammensein bei Gesprächen ins katholische Pfarrheim eingeladen. In Reichenbach dürfen die Gäste nach dem Gottesdienst im Gemeindehaus am gedeckten Tischen Platz nehmen und Speisen nach surinamischen Rezepten kosten.

Einen weiteren Gottesdienst zum Weltgebetstag gestalten Frauen aus der evangelischen Kirchengemeinde Winterkasten-Laudenau am kommenden Sonntag, 4. März, ab 10 Uhr in der Waldhufenkirche in Winterkasten. Im Mittelpunkt stehen sechs Frauenschicksale aus Altem und Neuem Testament. Auch zwei namenlose Frauen wie die Syrophönizierin oder die Frau mit dem Salböl werden vorgestellt.

Der Gottesdienst richtet sich auch an Männer, die an biblischen Gestalten interessiert sind. Auch deshalb, weil Organist Dr. Andreas Schäfer die Vorstellung der einzelnen Frauen mit passenden musikalischen Zwischenspielen umrahmen wird. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es einen Kirchenkaffee. Dieser ist als Überleitung zur nächsten Veranstaltung der Gemeinde gedacht. red

