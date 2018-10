Der Ehrentag des Lautertaler Verwaltungschefs fällt in eine unruhige Zeit: Wenn Andreas Heun heute (Samstag) im privaten Kreis seinen 50. Geburtstag feiert, hat er aber gleichzeitig ein arbeitsreiches Jahr hinter sich. Gelegenheit zum Durchschnaufen bleibt aber nicht, denn schon am nächsten Donnerstag beginnt die Haushaltsplan-Beratung in Lautertal.

Ein Jahr ist Heun nun im Amt: Am 8. November 2017 übernahm er das schwierige Erbe seines Amtsvorgängers Jürgen Kaltwasser. Ganz so dürfte er es sich nicht vorgestellt haben, als er im Juli 2017 damit begonnen hatte, bei den Bürgern der Gemeinde Unterschriften zu sammeln.

Damals ging es „nur“ um ein vergleichsweise kleines Problem: die Fehlbuchung von Abwasserbeiträgen im Gemeindehaushalt. Nachdem Heun aber mithilfe seines Stellvertreters Helmut Adam, der Rathaus-Mitarbeiter und der Bensheimer Berater Eckermann & Krauß Kehraus gemacht hatte, fehlten Millionensummen im Etat. Heute werden die Finanzprobleme der Gemeinde etwas in den Hintergrund treten, aber schon in den kommenden Tagen wird der politische Streit wieder voll entflammen, wenn es in der Gemeindevertretung und ihren Ausschüssen darum geht, die Einnahmen und Ausgaben für 2019 festzulegen. Amtsmüde zeigt sich Andreas Heun dennoch nicht: Stets hat er verkündet, seine Kandidatur nicht bereut zu haben. tm/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 27.10.2018