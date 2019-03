Angebote Angebote

27 feurige Veranstaltungen im ganzen Odenwald: die Lärmfeuer am 30. März 2019 Die Lärmfeuer sind eine Signalmethode, die vermutlich schon auf die Erfindungskunst der alten Römer zurückgeht, die in den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt in der Provincia Germania lebten. Am 30. März 2019 - wie immer am letzten Samstag der Winterzeit - finden die Odenwaldweiten Lärmfeuer an 27 Orten statt. Mit unterschiedlichem Programm, mit Feuer oder mit Beleuchtung historischer Gebäude, mit Fackeltanz und Böllerschüssen.

Die Angebote rund um Lautertal und Lindenfels:

Schloß Auerbach - 64625 Bensheim-Auerbach: Lärmfeuer-Rittermahl mit Herold, 3 Gänge Menü sowie 2 Std. Getränkepauschale, Giftproben und spezielle Tischregularien! Mit der Entfachung des „Lärmfeuers“ im Schlosshof lassen wir die Veranstaltung ausklingen. Preise, Infos, Anmeldung: Tel. 06251-72923 www.schloss-auerbach.de

Balkhausen - 64342 Seeheim-Jugenheim: Lärmfeuer des Heimat- und Verschönerungsvereins Balkhausen am Nibelungensteig auf der Reichenbacher Höhe ca. 300m vom Naturparkplatz Roesener-Brücke an der Hochstädter Straße (L3103 zwischen Balkhausen und Hochstädten) mit Imbiß, Getränken und kleinem Rahmenprogramm. Infos: Norbert Rosch, www.hv-balkhausen.de

64658 Fürth Brombach: Lärmfeuer des Heimat- und Kerwevereins Brombach e.V., ab 19 Uhr auf der Anhöhe zwischen Brombach und Kröckelbach, der Weg dorthin wird durch eine Lichterkette erleuchtet. Bänke, Stehtische und ein geheiztes Zelt mit kalten und warmen Getränken, Brezeln und Bratwurst. Um 19:30 Uhr wird das Feuer entzündet; Infos: Neele Möser neele_moeser@web.de oder Johannes Unger diewelsams@t-online.de

64658 Fürth Lörzenbach: ?Wir brennen darauf Sie zu sehen!? ist das Lärmfeuer-Motto auf dem Heidebuckel oberhalb des Lörzenbacher Sportplatzes; die Jugendabteilung des SV Lörzenbach läd ab 19 Uhr ein, für den Heimweg werden Fackeln angeboten. Wunderbare Aussicht auf das obere Weschnitztal und bis zu 7 Lärmfeuern, es gibt Lärmfeuerspieße, Römerkartoffeln mit Quark und Bratwurst sowie Getränke. Infos: K.Dörsam, ck.doersam@t-online.de

64658 Fürth-Steinbach: Familie Fleischmann vom Gasthaus Zum Rebstock entzündet das große Feuer auf der Höhe mit Blick bis Lindenfels und ins Weschnitztal. Das Feuer ist vom Gasthaus etwa 100 m entfernt, und nach der Feuerlichkeit gibt es Speis und Trank im gemütlichen warmen Gasthaus. Infos: www.rebstock-steinbach.de

64686 Lautertal Felsenmeer: Felsenmeerdrachen-Lärmfeuertour im Felsenmeer mit Fackeln (ausgebucht, Warteliste und Eintrag in Newsletter: www.felsenmeerdrachen.de

64686 Lautertal Kaiserturm: Vom Kaiserturm auf der Neunkircher Höhe wird ein weithin sichtbares Lichtsignal über die Odenwaldhügel streichen. Das Turmstübchen ist bewirtschaftet und der Turm kann bestiegen werden. Erreichbar von Gadern-heim in 40 Minuten, von Neunkirchen in 20 Minuten.

64686 Lautertal-Raidelbach: Das große Lärmfeuer auf der Raidelbacher Höhe war das allererste Lärmfeuer 2009! Der Odenwälder Kleinkunstverein DoGuggschde e.V. feiert am Feuer mit gemütlichem Beisammensein und Schwedenfackeln, vielleicht sogar mit stimmungsvoller Lagerfeuermusik. Infos: www.doguggschde.de oder hans-georg@doguggschde.de

64686 Lautertal-Borstein: Im Waldgasthaus am Borstein gibt es Speisen und Getränke, ein großes Lärmfeuer und die beliebte Fackelwanderung zum Teufelsstein. Infos: www.waldgasthaus-am-borstein.de

64678 Lindenfels-Eulsbach: Der Eulsbacher Kultur- und Kerweverein e.V. läd ab 18 Uhr zu Speis & Trank ins Eulsbacher ?Eck? mit Limes-Eintopf und Legionärswurst sowie dem einen oder anderen Zaubertrank. Auf den Berg zum großen Feuer (20 Uhr): mit Jürgens Bulldog-Shuttle oder mit der geführten Fackelwanderung, das Feuer wird mit dem Signal der Odenwälder Jagdhornbläser entzündet. Infos: Thomas Werner 06255/2996

64397 Modautal-Neunkirchen: großes Feuer der freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen am Ortsausgang Neunkirchen hinter dem Friedhof auf dem kleinen Parkplatz. Die Verpflegung wird durch die Feuerwehr organisiert, es gibt Getränke (wenns kalt ist auch heiße!) und Erbseneintopf und Fleischeintopf. Bitte auf dem öffentlichen großen Parkplatz parken. Infos: Herr Karl-Heinz Götz Tel. 06254 - 942175

64397 Modautal Neutscher Höhe: großes Feuer der Freiwilligen Feuerwehr Neutsch, für das leibliche Wohl ist bestens mit Spezialiäten vom Grill und Getränken gesorgt. Infos: Claudia Schwentke 0176-20564057

69509 Mörlenbach-Weiher: Auf der Mumbacher Höhe entzündet die Jugendfeuer-wehr Weiher das Signalfeuer mit großem Feuerwerk um 20 Uhr. Ab 18 Uhr reichhaltige Auswahl an Ge-tränken und Speisen mit dem allseits beliebten ?Lärm-feuergetränk? und von der Jugendfeuerwehr selbst ge-kochter Gulaschsuppe. Sitzplätze im Freien als auch im beheizten Zelt. Infos: David Schmitt, schmittdavid@gmx.de

64385 Reichelsheim: Schloß Reichenberg: Wildschweinbratwurst und Räuberbraten locken zum Schloss: starkes Veranstaltungsprogramm der Gemeinde Reichelsheim mit zahlreichen Akteuren! Ab 18 Uhr lädt der OWK Reichelsheim zu einer Abendwanderung ab dem Parkplatz an der Reichenberg-Schule in der Beerfurther Straße ein, die zum Feuerplatz unterhalb von Schloss Reichenberg führt. Fahrdienst ab 18 Uhr am Parkplatz. Am Feuerplatz gibt es Wildschweinbratwurst, Rindswurst und Räuberbraten sowie kalte und heiße Getränke, auch Kinderpunsch in mittelalterlichem Ambiente (Partyservice Ulrich Sauer und Freye Ritterschaft Odenwald). Fackelzug vom Parkplatz zum Feuerplatz um 19.30 Uhr, dort gegen 20 Uhr Fackeltänze der Trachtengruppe sowie Fahnenschwinger, um 20.15 Uhr wird das Lärmfeuer entzündet, angekündigt durch Böllerschüsse des Schützenvereins Beerfurth. Infos: www.reichelsheim.de

64668 Rimbach: Lauten-Weschnitz: Die Vereine von Lauten-Weschnitz laden zum gemütlichen Beisammensein am großem Lärmfeuer ?in den Stöck“ auf der Schneidershohl mit wunderschönem Blick auf das herrliche Weschnitztal bis Lindenfels mit einigen Lärmfeuersichtmöglichkeiten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Beginn 19 Uhr, Entzündung des Feuers ca. 20 Uhr. Infos: Manuel Schaab 0171-1986031

64668 Rimbach: Zotzenbach: Der Turnverein Zotzenbach e. V. und die Freiwillige Feuerwehr Zotzenbach e. V. laden ab 17:30 Uhr auf den ?Kisselberg? über den Dächern Zotzenbachs ein, mit Rundumblick auf das Weschnitztal und die historische Signalfeuerkette. Für Speis und Trank in gemütlicher Atmosphäre ist bestens gesorgt. Fackelwanderung zum ?Kisselberg?, Treffpunkt um 17:30 Uhr an der Trommhalle Zotzenbach, Fackeln sind vor Ort erhältlich. Das Lärmfeuer wird gegen 19:30 Uhr entzündet. Infos: Reinhold Trautmann, 06253/84111 (ab 17:30 Uhr)

Viele Fotos von bisherigen Lärmfeuern, alle Infos über die historische Signalmethode der Lärmfeuer, deren Geschichte und Entwicklung sowie über die modernen Lärmfeuer, die Brauchtumsfeuer sind und bestimmten gesetzlichen Regeln unterliegen, auch wie man selbst ein Lärmfeuer veranstalten kann - sind auf www.felsenmeerdrachen.de in der Rubrik »Odenwaldweite Lärmfeuer« zu finden. Auf Wunsch ist das gedruckte Faltblatt gegen Einsendung von 2 Euro in Briefmarken an Marieta Hiller, Waldstraße 2, 64686 Lautertal erhältlich, es kann dort auch abgeholt werden (Abholkasten in Briefkastennähe).

Marieta Hiller, 7. März 2019

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 14.03.2019