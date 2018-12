Der personelle Umbruch im Ordnungsamt der Gemeinde Lautertal ist abgeschlossen. Seit dem 1. November hat die Behörde in Simone Meister eine neue Leiterin. Und auch eine weitere in diesem Jahr freigewordene Stelle ist wiederbesetzt: Bereits seit Oktober ist Anita Konietzka im Rathaus beschäftigt.

Sie ist kein neues Gesicht in der Lautertaler Verwaltung. In der Zeit von 1983 bis 1986 hat sie dort ihre Ausbildung absolviert. Damals war Josef Weitzel Bürgermeister der Gemeinde. 1986 wechselte sie als Verwaltungsangestellte zunächst zur Polizeistation Bensheim und dann in die Polizeidirektion Heppenheim, wo sie bis 1995 blieb.

Es folgten 1996 und 2001 die Geburten ihrer zwei Kinder und eine berufliche Pause. 2000 ließ sich Anita Konietzka in den Elternbeirat des evangelischen Kindergartens in Elmshausen wählen, ab 2003 war sie in der Elternvertretung der Elmshäuser Grundschule aktiv.

2013 übernahm sie einen Minijob beim Verein „Kultur und Bildung und Soziales“ (KuBuS) im Rahmen der Schülerbetreuung an der Carl-Orff-Schule in Lindenfels. Seit drei Jahren macht Anita Konietzka zudem im Handarbeitskreis Wilmshausen / Schönberg mit, in dem für den guten Zweck gebastelt wird.

Bereits im September schaute die neue Kollegin ihren Mitarbeitern über die Schulter und lernte ihre Aufgaben kennen, was gerade im Blick auf die hessische Landtagswahl im Oktober von Vorteil gewesen sei, wie sie berichtete. Sie sei von allen Kollegen offen und herzlich aufgenommen worden und in der Abteilung mittlerweile gut integriert, sagte Anita Konietzka weiter. tm/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 10.12.2018