Lautertal.Das Anleinen von Hunden während der Brut- und Setzzeit ist auch in der Umgebung von Lautertal ein Anliegen der Kommunen, wie hier in Darmstadt. Auf den Schutz von Wildtieren wird mit Tafeln an den Wanderparkplätzen hingewiesen. Ferner wird auch dort gebeten, die Hinterlassenschaften der Hunde nicht in der Natur zurückzulassen. Entsprechende Hinweistafeln fehlen in diesem Jahr in Lautertal. koe/Bild: koe

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 09.04.2019