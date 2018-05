Anzeige

Lautertal.Die Anmeldefrist für die Ferienspiele in Lautertal läuft morgen (Donnerstag) aus. Das Ferienprogramm für die Lautertaler Schulkinder beginnt am 25. Juni und läuft bis Ende Juli. Zahlreiche Termine sind bereits ausgebucht. Die Gemeinde Lautertal und die Vereine arbeiten bei den Ferienspielen zusammen.

Zweimal Fun-Balls

Wegen des großen Andrangs auf den Termin „Fun-Balls for Kids“ wird dazu eine zweite Gruppe angeboten werden. Jugendpfleger Peter Schuster berichtete, dass dadurch nun auch die Kinder auf der Warteliste eine Chance haben, bei dem außergewöhnlichen Fußballturnier dabei zu sein.

„Fun-Balls for Kids“ wird am Donnerstag, 12. Juli, auf dem SSV-Sportplatz in Reichenbach angeboten. Der erste Termin läuft von 9.30 bis 12 Uhr, der zweite von 12 bis 14.30 Uhr. red