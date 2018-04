Anteil der Frauen hat sich vergrößert

Anzeige

Austritte aus Altersgründen

Gemeindebrandinspektor Bernd Röder mahnte denn auch die Politik, sich mit dieser Entwicklung zu befassen. In den kommenden Jahren werde es weitere massive Austritte aus Altersgründen geben, weil dann die geburtenstarken Jahrgänge der 60er Jahre wegfielen.

Die Feuerwehr begegnet dem Trend selbst durch neue Einsatzregeln. War früher mit 60 Jahren für die Mitglieder der Einsatzabteilungen Schluss, so können sie inzwischen bei entsprechender Gesundheit bis zu ihrem 70. Lebensjahr Dienst schieben.

21 Fahrzeuge im Fuhrpark

Positiv für die Entwicklung in Lautertal sei die Gründung einer zweiten Kinderfeuerwehr in Elmshausen, sagte Bernd Röder. Er sieht damit aber die Möglichkeiten in der Richtung erschöpft. Kreisbrandinspektor Wolfgang Müller hatte angeregt, weitere Kinderfeuerwehren zu gründen. Röder sagte, das sei wegen des damit verbundenen Arbeitspensums in den verbleibenden Feuerwehren kaum zu schaffen.

In der Summe stehen den Feuerwehren 21 Fahrzeuge zur Verfügung. Darunter sind sechs Mannschaftstransporter und das Gadernheimer Tragkraftpritzenfahrzeug, die nicht der Gemeinde gehören, sondern von den Feuerwehrvereinen angeschafft wurden. Die Kommune zahlt hier nur Zuschüsse zur Unterhaltung.

58 Mal wurden die Feuerwehren in den vergangenen fünf Jahren zu Bränden gerufen. Darunter seien drei größere Einsätze gewesen, die aber nicht zur Kategorie Großbrände gezählt hätten, sagte Bernd Röder.

Weitere 292 Einsätze waren als technische Hilfen eingeordnet. Dazu zählen vor allem die Rettungsarbeiten nach Unfällen im Felsenmeer. Die Zahl der Arbeitsstunden betrug insgesamt 4164. tm

