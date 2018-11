Antrag sorgt für Ärger mit Bensheim

Lautertal/Bensheim.Die Kritik der Lautertaler Bürgerliste am gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk Bensheim-Lautertal hat in der größten Stadt an der Bergstraße für Verstimmung gesorgt. Bürgermeister Andreas Heun berichtete bei der jüngsten Sitzung der Lautertaler Gemeindevertretung, dass er ein „unangenehmes Gespräch“ mit seinem Bensheimer Kollegen Rolf Richter (CDU) gehabt habe. Richter hatte die Debatte bei den Gemeindevertreter-Sitzungen im August und Oktober zum Anlass genommen, sich bei Heun zu beschweren.

Die LBL hatte bereits Anfang August einen Antrag vorgelegt, die Zusammenarbeit mit der Stadt Bensheim bei der Ordnungspolizei zu überprüfen. Die Bürgerliste hatte dabei unterstellt, dass Lautertal im Grunde keine Einnahmen aus der Zusammenarbeit erziele. Bensheim erfreue sich dagegen „der Tatsache, dass die Kosten für rund zwei Halbtagskräfte komplett von der Gemeinde Lautertal alimentiert werden“.

Formal handelte es sich zwar um einen Prüfauftrag an den Gemeindevorstand, um zu einer günstigeren Regelung zu kommen. Die Begründung, die LBL-Fraktionschef Martin Grzebellus dann auch in der Sitzung der Gemeindevertreter vorgetragen hatte, zeigte aber, dass die Bürgerliste im Grunde von der Kooperation mit der benachbarten Kommune bei der Verkehrsüberwachung nichts hält.

Die gibt es seit drei Jahren, wobei der Ordnungsbehördenbezirk schon deutlich älter ist. Vor 2015 hatte er nur die Überwachung von Gefahrgut in Lautertal beinhaltet, weil sich in der Gemeindevertretung keine Mehrheit für Hilfspolizisten gefunden hatte.

Hohe Wellen

Die Ausführungen der LBL in der Gemeindevertretung und in einem Artikel in dieser Zeitung hätten in Bensheim „hohe Wellen geschlagen“, berichtete Andreas Heun nun. Der Bürgermeister hatte bereits im Oktober Grzebellus entgegnet, dass er die Darstellung der Lautertaler Bürgerliste für falsch hält. Während die LBL postulierte, ohne die Ordnungspolizei hätte Lautertal „80 000 Euro mehr in der Kasse“, rechnete Heun vor, dass eine eigenständige Lösung deutlich teurer sei als die jetzige.

Die Bürgerliste hatte zudem behauptet, Lautertal trage die Kosten für zwei Halbtagskräfte. Bürgermeister Heun hatte dem entgegnet, für das eingesetzte Geld sei kaum eine Halbtagskraft für das Ordnungsamt zu bekommen.

Stadt profitiert nicht

Heun stellte nun vor der Gemeindevertretung klar, dass die in Lautertal erhobenen Bußgelder von Bensheim an die Gemeindekasse überwiesen würden, soweit sie rechtlich nicht dem Land zustünden. Lautertal bezahle im Gegenzug den Personaleinsatz für fast 20 Stunden an Verkehrskontrollen in der Woche. „Die Zusammenarbeit bringt keinerlei Vorteile für die Stadt Bensheim“, zitierte Heun seinen Bürgermeisterkollegen aus der Nachbarkommune.

Der Lautertaler Verwaltungschef stellte gleichzeitig heraus, dass Kontrollen am Felsenmeer an den Wochenenden im laufenden Vertrag nicht möglich seien. Die Ordnungspolizisten seien an den Wochenenden normalerweise nicht im Dienst. Wenn die Gemeinde den teilweise chaotischen Bedingungen rund um das Naturdenkmal in Reichenbach begegnen wolle, müsse das entweder mit eigenem Personal geleistet werden. Oder aber der Vertrag zwischen Lautertal und der Stadt Bensheim müsse entsprechend fortgeschrieben werden.

Die Gemeindevertreter hatten bereits im Oktober den Antrag der Lautertaler Bürgerliste auf Betreiben der SPD-Fraktion deutlich abgemildert. Beschlossen wurde ein offener Prüfauftrag an den Gemeindevorstand, ob die aktuelle Lösung angemessen ist.

Dabei soll sowohl der Aufbau einer eigenen Ordnungspolizei als auch eine Änderung des Vertrags mit Bensheim besprochen werden. Wegen eines Formfehlers wurde die Abstimmung darüber jetzt wiederholt, mit dem gleichen – einstimmigen – Ergebnis. Zusätzlich wurde aber auch die Alternative einer Zusammenarbeit mit Modautal oder Lindenfels in die Liste der Prüfaufgaben aufgenommen.

