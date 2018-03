Anzeige

Reichenbach.Wie wäre ein Leben ohne Fragen? Untief und langweilig. Fragen spornten Menschen schon immer an, die größten Abenteuer zu wagen: Sie bestiegen Schiffe und bauten Raketen. Fragen stehen am Anfang jeder Entdeckungsreise. Dazu gehören die großen Menschheitsfragen: Wozu bin ich hier? Gibt es mehr im Leben? Was hat überhaupt Sinn? Gibt es Gott?

Für die Suche nach Antworten kann Alpha eine Station sein: Halt machen, mitten im Alltag kurz aussteigen und Menschen treffen, die ähnliche Fragen haben. Das bietet die Möglichkeit zu einer neuen Sicht auf die großen Lebensfragen: das, was aus der christlichen Perspektive Sinn hat.

Acht Treffen geplant

Morgen (Donnerstag) ist ab 19.30 Uhr im Haus der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Reichenbach der erste Abend des Alpha-Kurses zum Thema „Wer ist Jesus?“. Weitere acht Treffen sind geplant. red