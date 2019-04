Reichenbach.Während die Gemeindevertretung bis zum Sommer eine Satzung zur Regelung des Leinenzwangs für Hunde während der Brut- und Setzzeit des Wildes verabschieden will, liegt aus Reichenbach eine Anzeige wegen Wilderei bei Ordnungsamt und Polizei vor. Jagdpächter Richard Meckel berichtete, es handele sich mutmaßlich um einen Tierhalter, der schon mehrfach seinen Hund habe frei laufenlassen, wobei dieser jeweils Wildtiere angegriffen habe. Die Jäger arbeiteten mit der Ordnungsbehörde im Rathaus und der Polizei zusammen, um den Fall aufzuklären. Dazu würden noch Zeugenhinweise gesucht.

Die Gemeinde hatte in der vergangenen Woche auf die Notwendigkeit hingewiesen, Hunde in der freien Natur nur an der Leine zu führen. Richard Meckel sagte, sobald ein freilaufender Hund Wildtiere hetze, sei der Tatbestand der Wilderei erfüllt. Da die Halter ihre Hunde ohne Leine nicht jederzeit beherrschen könnten, sei es ein Muss, den Leinenzwang zu beachten.

Rechtlich sei es Jägern erlaubt, Hunde zu erschießen, die ohne Leine unterwegs seien. Das werde nicht praktiziert, auch weil Jäger selbst Hunde hielten und Tierfreunde seien. Die Rechtslage zeige aber die Bedeutung der Leinenpflicht auf. Auch nach dem Jagdgesetz ist es nicht erlaubt, in Jagdbezirken Hunde ohne Leine laufenzulassen.

Die Gemeinde hatte darauf hingewiesen, dass ein Ordnungsgeld verhängt werden kann. Beim ersten Fall beträgt es 25 Euro, es kann aber deutlich erhöht werden, wenn der Tierhalter mehrfach erwischt wird. Zudem ist es in Extremfällen möglich, dem Hundehalter eine Schulung aufzuzwingen oder seine Tiere abzunehmen. tm

