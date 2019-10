Lautertal.Der Lautertaler Verschwisterungsverein APEG will eine Fahrradgruppe gründen. Marion Heldmann hatte den Vorschlag nach der Hauptversammlung des Vereins gemacht. Damit soll das Interesse an den internationalen Partnerschaften mit sportlicher Aktivität verbunden werden. Es wäre durchaus möglich, diese irgendwann gemeinsam mit Radfahrern aus Lautertals Partnerstädten auszuüben, schreibt der Vorstand in einer Ankündigung.

Interessenten sind zu einem ersten Treffen zum Kennenlernen mit Marion Heldmann am kommenden Montag, 14. Oktober, um 19.30 Uhr ins Gasthaus Zur Traube in Reichenbach eingeladen. red/Bild: Stock

