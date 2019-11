Arbeiten an der B 47 dauern noch bis Weihnachten

Elmshausen.Die Arbeiten an der B 47 in Elmshausen sollen wie geplant in diesem Jahr abgeschlossen werden. Jochen Vogel von der Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil bestätigte gestern auf Anfrage, dass bis Dezember die Asphaltdecke im letzten Bauabschnitt im Oberdorf fertig sein soll. Anschließend werde bis Weihnachten an den Gehwegen gearbeitet. Die halbseitige Sperrung der Straße bleibe erhalten.

Ziel sei aber, zu den Feiertagen die Ampeln wegzuräumen. Vogel sagte, im nächsten Jahr werde es nach der Winterpause vermutlich noch Restarbeiten geben, die ebenfalls mit Ampelregelungen verbunden sein könnten.

Die B 47 wird in Elmshausen seit 2016 saniert. Ab Sommer 2020 soll die Straße dann in Gadernheim auf Vordermann gebracht werden. tm/Bild: Neu

