Arbeiten auf dem Friedhof geplant

Gadernheim.Der Gadernheimer Ortsbeirat trifft sich in der Heidenberghalle. Die Sitzung heute (Dienstag) beginnt um 19.30 Uhr. Ortsvorsteher Peter Bünau bittet um Einhaltung der Hygienemaßnahmen und das Tragen einer Schutzmaske.

Der wichtigste Punkt sind die Beratungen zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Lautertal. Arbeiten sind auf dem Friedhof geplant, wie die Verlängerung der Pflasterung bis zur Treppe zum Kindergarten und zur Kirche sowie der Bau einer Rampe.

Sachstand zur Bauschutt-Anlage

Es wird auch um die Gestaltung des Fußweges zwischen der Rettungswache und der Straße In der Schweiz gehen. Zu besprechen sind außerdem die Parksituation in der Wiesenstraße und der Sachstand zur geplanten Bauschutt-Recyclinganlage in Kolmbach. jhs

