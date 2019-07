Arbeitseinsatz am Striethteich

Elmshausen.Auch in den Sommerferien ruht die Arbeit des Verschönerungsvereins Elmshausen nicht, wie aus einer Pressemitteilung des Vorstandes hervorgeht. Der nächste Arbeitseinsatz der Helfer am Striethteich findet am kommenden Samstag, 3. August statt. Beginn ist um 9 Uhr. Treffpunkt ist direkt am Striethteich.

Ärger über Vandalismus

Verärgert sind die Helfer des Elmshäuser Verschönerungsvereins jedoch über in letzter Zeit verstärkt auftretenden Vandalismus. Mülleimer, Bänke und Anderes wird abgerissen und mutwillig zerstört, der Zulauf zur Deichertsmühle beschädigt und allgemein Dreck und Unrat hinterlassen.

Das führt nicht nur zu einem höheren Arbeitsaufwand bei Unterhaltung und Pflege des Naherholungs-gebietes, sondern auch zu Kosten, die der Verein mit seinem schmalen Budget stemmen muss. Deshalb wird auch an die Bevölkerung der Aufruf gerichtet, ein wachsames Auge zu haben und verdächtige Personen dem Vorstand des Verschönerungsvereins zu melden.

Wer Interesse hat, den Verein bei seiner Arbeit zum Erhalt des Striethtteichgeländes zu unterstützen, ist herzlich eingeladen, im Rahmen des Arbeitseinsatzes seine Tatkraft einzubringen.

Und das geht nicht nur am kommenden Samstag, sondern an jedem ersten Samstag im Monat, schließt die Mitteilung des Vorstandes.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 01.08.2019