Auch in den Kirchen gibt es Geschenke

Lautertal/Lindenfels.Zu den Weihnachtsfeiertagen warten die Kirchengemeinden in Lautertal und Lindenfels mit zahlreichen Gottesdiensten auf.

In der evangelischen Kirchengemeinde in Beedenkirchen ist heute (Heiligabend) ab 15.30 Uhr ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel. Um 18 Uhr beginnt eine Christvesper. Für morgen (erster Weihnachtstag) lädt die Gemeinde zu einem Fest-Gottesdienst mit dem Projektchor Beedenkirchen ein. Beginn ist um 10 Uhr.

Die evangelische Kirchengemeinde Gadernheim lädt für heute ab 17 Uhr zu einem Familiengottesdienst mit Pfarrerin Marion Mühlmeier und dem Posaunenchor in der weihnachtlich geschmückten Kirche ein. Die Konfirmanden führen ein Krippenspiel auf. In diesem Jahr werden sie von einigen Teamern unterstützt. Für die Kinder gibt es kleine Geschenke.

Ab 22 Uhr ist die Christmette mit Pfarrerin Marion Mühlmeier. In einem besinnlichen Gottesdienst wird die Geburt Christi gefeiert. Am zweiten Weihnachtstag (Mittwoch) beginnt um 9.30 Uhr ein Gottesdienst mit Abendmahl. Die Predigt hält der frühere Pfarrer der Gemeinde, Erwin Köber. Der Posaunenchor wirkt bei der Feier mit.

Heute ab 15.30 Uhr feiern die Kirchengemeinden in Lindenfels einen ökumenischen Familiengottesdienst mit Krippenspiel in der evangelischen Kirche. Die evangelische Gemeinde trifft sich außerdem um 17 Uhr zur Christvesper mit Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig. Zur Christmette ab 22 Uhr mit Pfarrerin Grimm-Helbig wird wie schon im vergangenen Jahr ans Hirtenfeuer am Dalles (Lindenplatz) eingeladen.

Morgen ist ab 10 Uhr ein Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl, den Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig feiert. Für den zweiten Feiertag wird für 10 Uhr zu Texten und Liedern zur Weihnacht eingeladen. Den Gottesdienst gestaltet die Pfarrerin mit weiteren Mitwirkenden.

Messe mit dem ökumenischen Chor

In der katholischen Gemeinde St. Petrus und Paulus Lindenfels ist für Heiligabend nach der ökumenischen Krippenfeier in der evangelischen Kirche noch eine Christmette vorgesehen. Beginn ist um 21 Uhr. Morgen wird ab 11 Uhr ein Hochamt in der Pfarrkirche gefeiert werden. Zu einer Familienmesse mit dem ökumenischen Kirchenchor Lindenfels lädt die Gemeinde für den zweiten Feiertag ab 11 Uhr ein.

In der evangelischen Kirchengemeinde Reichenbach ist heute ab 15.30 Uhr ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel. Pfarrer Jan Scheunemann leitet die Feier. Er feiert anschließend ab 18 Uhr auch mit der Gemeinde die Christvesper, an der der Posaunenchor teilnimmt. Die Christmette mit Pfarrer Scheunemann beginnt um 22 Uhr.

Am zweiten Feiertag ist in Reichenbach der zentrale evangelische Gottesdienst der Lautertaler Protestanten. Dazu wird für 10 Uhr eingeladen. Es wird das Abendmahl gefeiert werden, Kirchenchor und Posaunenchor wirken am Programm mit. Die Predigt hält Pfarrer Reinald Engelbrecht.

Die katholische Pfarrgemeinde St. Andreas Reichenbach lädt heute für 18 Uhr zu einer Familienchristmette mit dem Kirchenchor und Pater Simon ein. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist ab 9.30 Uhr eine Eucharistiefeier, die Pfarrer Thomas Catta von der Gemeinde St. Georg Bensheim leiten wird.

Ab 17 Uhr feiert heute die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Schlierbach ihren Gottesdienst mit einem Krippenspiel. Pfarrer Martin Polivka und das Team vom Kinder-Gottesdienst leiten die Feier. Die Christmette mit Pfarrer Polivka und dem Posaunenchor der Gemeinde beginnt um 22.30 Uhr.

Christmette im Kerzenschein

Morgen ist ab 9.30 Uhr ein Gottesdienst mit Abendmahl (Pfarrer Polivka). ’Am zweiten Weihnachtstag feiert Martin Polivka dann ab 17 Uhr einen weiteren Gottesdienst mit seiner Gemeinde. Daran wirkt der Kirchenchor mit.

In der Waldhufenkirche in Winterkasten ist heute ab 16 Uhr ein Familiengottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde mit einer Aufführung des Schattenspiels „Ein Esel, der nach Bethlehem geht“. Für die Kinder gibt es eine kleine Überraschung.

Um 22 Uhr beginnt eine Christmette im Kerzenschein unter dem Titel „Altdeutsche Weihnacht“, bei der die schönsten volkstümlichen deutschen Weihnachtslieder erklingen sollen.

Morgen ist in Laudenau ab 10 Uhr ein Weihnachtsgottesdienst im Dorfgemeinschaftshaus. Am zweiten Weihnachtstag beginnt um 10 Uhr ein Gottesdienst für die ganze Gemeinde im Eleonoren-Saal der Eleonoren-Klinik.

