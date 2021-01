Auf den Spuren der Prinzessin Elisabeth

Raidelbach.Die Einheimischen kennen die Strecke rund um den Hohenstein bei Raidelbach gut und wissen, wie sie ihre Wanderung verkürzen oder verlängern können. Für Wanderer von der Bergstraße bietet sich hier eine Gelegenheit zum Spazieren gehen, bei der man gut Abstand halten kann.

Wir starten am Hundeplatz in Raidelbach. Die Anfahrt führt über die B 47 nach Gadernheim. Dort am Jarnacplatz nach

...